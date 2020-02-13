新冠肺炎疫情蔓延，台灣防疫不敢鬆懈，但武漢台商返台、陸配子女來台方案引發爭議，就怕醫療資源不足。對此，立委王定宇指出，台灣的醫療能力勝過日本。

昨（12）日王定宇在館長的節目上表示，「台灣醫療多了不起」，日本1億多人口，負壓隔離病房1800間，但台灣2300萬人口有1100多間，就連法國律師都認為台灣處理得很好，問衛生部長法國有幾間負壓隔離病房，得到的回答是150多間。

王定宇說，台灣是WHO孤兒，靠自己照顧自己，所以醫療量能是全世界第一。館長解釋，負壓病房就是幫助身體跟病毒對抗的地方，也就是說台灣只有1100個位置可以做救人的動作，「多了你就旁邊等死而已」。

王定宇指出，目前只剩500床，因原本就有一部分結核病人在使用，這些資源是可貴的，像寶瓶星號幾千人，128個疑似病例，台灣就動員國軍消毒，全副武裝取樣，並在一天內完成檢測下船。

相比鑽石公主號，王定宇指出，日本理論上應比台灣先進，但鑽石公主號靠近橫濱港時，僅20個疑似病例，但日本沒有能力馬上檢查，在船上等14天，就變成174個（確診）。

王定宇也點出原因，日本為何不像台灣，趕快檢驗完，確診就送去負壓隔離，還沒確診則居家隔離，因為日本沒有足夠醫療能量，只好把這些人放在船上，所以俄羅斯罵得亂七八糟，美軍要去接人也要經過日本同意。

(中時電子報)