中共中央機關報旗下《環球時報》13日社評指出，湖北省以外地區新冠肺炎確診病例，已經連續第8天下降，這清楚表明大陸各地最高等級的防控措施發揮了作用，這場嚴重的疫情已在高位得到控制。盡管現在專家普遍慎言疫情出現轉捩點，但是大家看到了局勢的曙光。大陸全社會正在政府的領導下努力實現形勢的根本性轉折。

社評表示，在大陸內部，除了湖北省和個別疫情嚴重城市，省際、城際之間的交通在大範圍恢復，北京上海等中心城市的飛機場和火車站重新忙碌了起來。

各地的疫情防控一點也沒有放鬆，流行病學意義上非常完備的管理體系在各個城市迅速建立了起來並且不斷密織。感染者現在能夠很快被發現，他的密切接觸者也能夠及時找到。這一切形成了各地對抗新型冠狀病毒的天羅地網。

社評認為，這種情況下，是那些採取嚴厲對陸旅行限制的國家重新考慮的時候了。如今武漢市和湖北省及個別疫情嚴重城市處在封閉狀態，大陸其他地方的新感染率已經很低。比如北京最近每天所有居民的新感染率只有約百萬分之0.5，大陸旅行者將病毒帶往世界其他地方的機率，也與嚴厲措施採取之前完全不是一回事了。

社評稱，世衛組織在宣布「新冠病毒是國際關注的突發公共衛生事件」時，明確不支持對大陸採取旅行和貿易限制，首先就是基於大陸政府採取強有力控制措施這個事實。大陸沒有辜負世衛組織的信心，做到了對病毒最為嚴厲的控制。

社評指，一些國家完全切斷了同大陸的交通聯繫，甚至不允許在14天之內到過大陸的非該國公民入境，這是嚴重超出世衛組織建議的過激反應。

社評表示，大陸是世界最大的製造業基地，也是全球人員流動的最大進出地之一。同大陸斷航讓許多航空公司蒙受了巨大損失，同時增加了對今年第一季世界經濟的衝擊。維持當前的局面意味著大家都要用更大的損失來為這場疫情埋單。

儘管剛被世衛組織命名為COVID-19的新冠肺炎有致命危險，但是只要進行必要的控制，它所能造成的實際危害是有限的。到目前為止，北京上海等大陸大城市死於這種病毒的人都是個位數，其中北京只有3人。而美國2019-2020流感流行季給大城市造成的死亡者要多得多。

社評強調，在大陸已經為控制COVID-19做出了大量先期努力和探索的情況下，為了防止該疾病的傳播而搞休克式的國家間隔離是完全沒有必要的，既不科學也有違各國及全球的利益。現在的確到了對這一慌張做法進行糾正的時候。

(中時 )