盧金足／台中報導

受新冠肺炎疫情升溫衝擊，戲院生意受衝擊，台中市老牌電影院「萬代福影城」開第一槍，宣布14日起取消特早場及末晚場，萬代福董事長黃炳熙表示，平日生意掉5成不得不減場

，但到今年5月20日，播映達11年的《錢不夠用2》，仍持續上映，呼籲「一人看一場救救老戲院」，強調電影院空的位置等待您、基本防護不可少。

萬代福影城是台中市擁有與高檔星級電影院，相同的觀影坐席設備，很多影片都是剛上檔首輪的熱門院線片，黃炳熙表示，疫情造成來看電影的客源銳減，本來平日觀影人數大約1000多人，周休假日有3、4000人，但疫情波及，民眾減少外出娛樂，看電影的人急速下降，平日有時縮減到5、600人。

萬代福影城在臉書發文，憂心新冠肺炎疫情，「戲院一落千丈，經理說，這樣的日子持續下去，我們不知還能撐多久

....，就來萬代福，看一場電影吧！還加註空的位置等待您、基本防護不可少」。

黃炳熙說，從14日起，萬代福營業時間調整為不分平假日

，中午11時30分至晚上9時營業，另，取消特早場及末晚場，還強調「早上9點歡迎包場」，很多影迷留言，特早場平日只要50元票價，老闆好佛心，現在換我們支持了。

口罩不夠用，但《錢不夠用2》會繼續演下去！萬代福創台灣放映紀錄的《錢不夠用2》，遇到疫情波及，是否會喊卡？黃炳熙強調，好戲不散場，電影院提供量體溫服務及消毒液

，民眾安心來看電影。

(中時 )