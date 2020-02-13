高雄市長韓國瑜力推《飛躍一百滿天星計畫》，供學生以及公務人員出國研修見習，預計最快今年4月公告申請辦法等相關作業、年底前第一階段將遴選100位學生。市議員黃捷卻痛批：「上會期為何不做？」「教育發展基金可以任意挪用嗎？」「到底要如何遴選？」大罵韓「滿天星星你的眼睛」，認為此計畫立意良善，卻欠缺完善規劃，淪為市長「出一張嘴」的急功近利。

黃捷在臉書發文，內容如下：

「滿天星星你的眼睛」

昨天韓市長提出了飛躍一百滿天星計畫，引發了各界討論，我直接從實質層面來討論這個計畫哪裡有問題。

「上會期為何不做？」

第一、這是去年韓市長競選總統時的主軸政見，當時正值議會開議，且是預算審查的會期，所以我在質詢時就請教育局直接編列預算，讓高雄做為示範，先把高雄市教育局可以直接管轄的高雄市立空中大學，編列相關出國獎助學金，讓他的出國進修政見可以落實。當時教育局是用「高雄市立空中大學」已經有相關出國進修申請規則。

現在回頭看看，連高雄市可以直接管轄的市立大學都無法兌現，現在要把規模再擴大到「設籍高雄5年以上、就讀在地18所大專院校的學生」，高雄所在的國立、私立大學都是受教育部所管轄，經費也不是從高雄市政府來，韓市府到底要用什麼方式來補助這些學校？如同國民黨過去的中山獎學金嗎？

「教育發展基金可以任意挪用嗎？」

第二、韓市長提到，今年度的經費來源將由市府公務預算或基金預算來檢討因應，但光看送學生出國這塊，他所提到的基金，就是教育發展基金。而教育發展基金，都是專款專用，他到底要用哪一項教育基金來補助？就算他想專款不專用，但教育基金都是各層級院校、各種領域的教育要用的錢，從中用六千萬，會排擠到哪些教育活動？

我在上會期開議時就強烈要求，韓市長一定要進議會進行本年度的預算報告以示負責，當時韓市長鼻子摸摸就請假「出征去」。如今又把今年度預算，用這種方式來乾坤大挪移，難道是視議會如無物？還是因為市長正好請假，所以他不用對預算負責？

如果今年度要拋出這種重大計畫，難道不應該在上個會期就寫計畫進議會通過預算？韓市長永遠都是想到什麼就做什麼，沒有把本國的憲政體系放在眼裡，如果這個計畫預算不支持、沒有錢補助了，是不是又是中央卡韓、議會卡韓？這個滿天星計畫是不是又是下一個迪士尼、F1賽車、阿諾呢？

「到底要如何遴選？」

第三、整個計畫草案，完全沒有提到遴選規則，只淡淡地說四月會公告申請辦法。四月中議會就要開議了，韓市長剛好四月提出來，是想要直接施行，規避議會監督嗎？這麼重大的計畫，用的六千萬也是市民的納稅錢，而議會完全無法監督，就看市長的意思來遴選、撥款，合理嗎？而回國後只需要提出成果報告、參加心得講座發表，這麼鬆散的規定，根本是慷市民之慨來成就市長。高雄市政府所提出來的這個年度重大計劃，根本先射箭再畫靶，什麼詳細的內容都沒有，光憑市長一張嘴、開過兩次會就要施行，這樣急就章的計畫真的會成功嗎？

老實說，這個計畫的本身出發點是好的，讓大學生、公務員出國進修，本來就是世界各大都市都在做的事。如果市長可以在上年度就好好計畫，逐一在議會提出來，議員們也集思廣益，讓整個計畫更好，那今年度上路，完全沒有問題。但今天是用這種方式，甚至連預算也沒有編列，就直接從教育基金挪用六千萬來補助，那我們上會期在議會到底是在審什麼？民主政治就是民意政治和責任政治，市長不進議會對預算負責，卻恣意的挪用預算，來成就自己的光，身為議員我絕對無法接受！

(中時電子報)