新冠肺炎疫情出現降溫跡象，鼓勵投資人留在市場，由科技股領軍，周三美股三大指數創下歷史收盤新高。

中國新冠肺炎疫情的新增病例數降至兩周來最低，以及中國國家衛健委官員暨權威病毒類肺炎專家鐘南山表示，疫情可能在4月結束。

周三收盤，道瓊工業指數漲274.46點或0.94%，為29,550.8點，刷新2月6日創下的收盤高點。標普500指數漲21.63點或0.64%，為3,379.38點。那斯達克指數漲87.02點或0.9%，為9,725.96點。標普500指數與那斯達克指數連續第三日改寫收盤新高記錄。

標普500指數11大類股，僅必需消費品類股收黑；能源、科技和非必需消費品類股漲幅領先。

獲瑞銀調升評級至「買入」，美光上漲3.5%，帶動費城半導體指數上漲1.4%。網約車平台Lyft重挫10.2%，該公司預期2020年營收成長放緩。

(時報資訊)