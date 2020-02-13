Keanna分享新歌歌詞。（圖／翻攝自keanna_taiyh IG）

Keanna否認新戀情。（圖／翻攝自keanna_taiyh IG）

謝和弦過年前和混血老婆Keanna全面開戰，兩人4年婚姻告吹，先前Keanna反擊謝和弦說她做高級飯局，更指自己有謝和弦和小三的毀滅性影片。近日Keanna在IG曬照宣布將出新曲，昨(12日)分享歌詞，提到一名有酒窩的雙魚座男孩，網友猜是否有新歡，她回應：「我沒有男友」。

謝和弦先前刪光有關Keanna的照片，又爆料她做高級飯局，引來Keanna回應一切都是憑空捏造，「我手上有的是可以毀滅妳們各自的錄音錄影和醫院的驗傷單」。2天前Keanna分享錄音中照片，對網友喊話：「你們昨天留言說，出單曲會支持的。說話要算話喔」。

昨Keanna分享新歌歌詞，寫下：「偷偷寫給你的。喜歡喝薄荷茶的雙魚座酒窩男孩，雖然一小時內就寫好，但國王還是初學者請大家多多指教啊啊」，歌詞中寫著：「怎麼會，一眼瞬間，I think I fell in love，你說話好輕，眼神好柔」，像是隔空告白新歡。

有網友留言：「有不好的留（流）言傳出來，（還沒離就有男友），我還是相信有三觀的妳」，Keanna稍早澄清：「我沒有男友，只是在寫詞」，否認有新戀情。

(中時電子報)