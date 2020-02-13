根據洛杉磯郡最新曝光的湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩死亡證明書，確定布萊恩和他的二女兒吉安娜已在上周六下葬，地點選在加州科羅納迪馬的太平洋景觀公園，距離湖人主場史坦普中心只有75公里，這場葬禮只有布萊恩親友出席。

這份由美國媒體曝光的布萊恩死亡證明書，除了透露布萊恩的死因，是直升機墜機造成的鈍器傷，也把布萊恩的身分標註為作家、製作人與運動員，歸屬職業是娛樂，同時布萊恩跟吉安娜的墓地距離很近，兩人將於25日舉辦盛大的追悼會。

根據參加布萊恩葬禮的人士透露，布萊恩的遺孀瓦妮莎與她的家人，希望透過一個私下的儀式，來哀悼布萊恩與吉安娜的過世，這個儀式對於出席葬禮的每一個人來說都很難過，他們到現在仍然難以接受兩個美麗的靈魂，就這樣突然失去了。

隨著布萊恩與吉安娜已經下葬，代表25日在史坦普中心舉行的追悼會，將不會有遺體告別這個重要環節，畢竟兩人遭遇墜機意外，遺體狀態並不完整，取消遺體告別這個環境，其實早就在很多人意料之中，重點還是這次追悼會的舉行！

(中時 )