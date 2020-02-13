因應新冠肺炎衝擊，政府擬比照2009年發放消費券刺激消費，面對這一波消費緊縮，嚴格落實防疫措施的台北晶華酒店則領先同業推出「買6千、送8千晶安心住房專案」，以住房即送消費券的訴求，鼓勵民眾消費。

晶華酒店宣布，即日起至2020年3月2日止、國人只要登入《晶華會》 活動網站成為會員，即可活動期間以6,000元入住晶華酒店豪華客房二天一夜，飯店將提供等同於8,000元的現金消費券回饋，房客可用在抵用餐飲、SPA，或是購買精品，以及下次住房時扣抵。

台北晶華「買6,000，送8,000」的回饋內容包括：

1.3,000元全館通用之餐飲消費抵用額度／可抵用住宿期間、於三燔本家（B3）、柏麗廳（1F）、azie（1F）、上庭酒廊（2F）、Robins牛排屋（2F）、Robins鐵板燒（2F）、晶華軒（3F）、晶華國際聯誼會（21F）的消費。

2.3,000元麗晶精品消費抵用券／3月31日前，於麗晶精品指定店家消費，即可抵用同等值額度。（適用店家與抵用規則參考券面說明）

3.1,000元住宿抵用券／可用於下次入住晶華酒店時使用，期限至2020年4月30日。

4.1,000元 沐蘭SPA抵用券／於住宿期間前往20樓沐蘭SPA進行任一療程，即可折抵1,000元。

台北晶華酒店表示，因應新冠肺炎疫情，並提供賓客最安全的休憩與用餐空間，目前酒店內已實施下列措施加強防疫工作，以保障每位到訪的貴賓健康：

1.全體同仁於值勤前均需測量體溫，並於執勤時一律配戴口罩。

2.飯店櫃檯備有額溫槍，若賓客有體溫疑慮，可主動請二樓櫃檯服務人員協助測量體溫，加強防疫。賓客如有咳嗽等症狀，立即規勸就醫，飯店將依主管機關之規定辦理。

3.大廳、營業現場全面設有酒精消毒機，提供給有需要的貴賓使用。

4.全面升級館內消毒與清潔工作，加強全館環境和公共區域的消毒以維護清潔，使用專業消毒劑定期消毒餐廳桌面、把手、電梯等常用物品，以及客房傢俱、地面、浴室。

5.創全台之先、設有專業「食安實驗室」，將增加各餐廳的餐點留樣查驗次數，以確保民眾食的安全。

(工商 )