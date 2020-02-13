工作天數減少 永冠-KY元月出貨不到萬噸 08:522020/02/13 工商 沈美幸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鑄件大廠永冠-KY因1月適逢農曆春節，工作天數減少，出貨噸數遽降至9,892噸，致使1月合併營收年減23.37％。2月延後至17日開工，出貨噸數及工作天數均減少，2月營運也不樂觀。 永冠1月出貨噸數9,892噸，比去年12月減少41.1％，與去年同期相比衰退24.1％；元月合併營收為4.68億元，較去年12月大幅減退41.1％，也比去年同期衰退23.37％。永冠表示，1月合併營收與出貨量減少，主因是適逢中國春節假期，工作天數減少所致。 (工商 ) #永冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 紅馬1月合併營收10.8億元 年增47％創歷史新高 14:322020/02/10 財經 氣立元月合併營收年減幅逾32％ 17:102020/02/10 財經 遠百新店挹注元月合併營收達34.8億元 年增8.85% 17:222020/02/10 財經 世紀鋼、中鋼構 1月合併營收兩樣情 18:512020/02/10 財經 《業績-生醫》盛弘受工作天數減少影響，1月營收年減逾1成 07:452020/02/11 財經 群聯1月合併營收33.26億元 與去年同期持平 09:422020/02/11 財經 上奇科技自結今年1月集團合併營收3.16億 10:262020/02/11 財經 數字科技1月合併營收1.17億元 10:262020/02/11 財經 《業績-食品》工作天數減少，鮮活-KY元月營收年減20.74％ 17:222020/02/11 財經 捷流閥業元月合併營收負成長 年減9.11％ 17:542020/02/11 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 不忍了！鴻海駁斥路透報導 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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