鑄件大廠永冠-KY因1月適逢農曆春節，工作天數減少，出貨噸數遽降至9,892噸，致使1月合併營收年減23.37％。2月延後至17日開工，出貨噸數及工作天數均減少，2月營運也不樂觀。

永冠1月出貨噸數9,892噸，比去年12月減少41.1％，與去年同期相比衰退24.1％；元月合併營收為4.68億元，較去年12月大幅減退41.1％，也比去年同期衰退23.37％。永冠表示，1月合併營收與出貨量減少，主因是適逢中國春節假期，工作天數減少所致。

(工商 )