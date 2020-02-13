被俗稱「武漢肺炎」的新冠肺炎，從中國大陸蔓延全球，疫情至今還未控制。在台灣目前確診的18例中，首位被診斷出新冠肺炎的女台商，日前康復出院，引發國內社會高度關注。而作為台灣第一位確診新冠肺炎治癒的「幕後功臣」，其實十分低調，最近這名抗疫幕後謎樣般的英雄「范姜醫師」，首度接受媒體專訪，袒露自己投入治療的心情。

據媒體《HEHO》報導，身為首例確診新冠肺炎女台商的主治醫師，范姜醫師先是謙虛表示，患者之所以能順利痊癒，主要還是靠她的免疫力康復。他透露，這名女台商在第一時間知道自己是打破台灣確診「0號」的人，曾問過范姜醫師：「如果說有一件事情是正確的，但是你可能會危及到生命，你會去做嗎？」

范姜說，他知道治療這位首例患者，關乎台灣防疫的士氣，他與團隊是抱持著「我們絕對不要讓台灣漏氣」的心情與醫療職責所在，把所有資源都安排好，「這本來也是我們該做的。」

過去也曾投入SARS疫情救治的范姜，他提到，有時治療的困難不在疾病本身，而是瞬間「病人太多」，醫師要「打仗」的工具都不夠，自然無法守住病人的生死。

回憶當年SARS疫情，范姜醫師說，新冠肺炎的傳染力雖然勝於SARS，但就目前狀況評估，整體致死率是低於SARS的；且台灣目前沒有社區群聚感染的狀況，他認為我們只要守住邊境、守住社區，就不用擔心過去SARS的悲劇會重演。

而身為台灣首例確診新冠肺炎的主治醫師，范姜醫師站在攸關生死的前線作戰，他坦言，只有傻子才說不害怕，但救治病人是他的責任，「上了戰場，就不能怕死」。他也對媒體分享他所寫下的「醫護出師表」，其中提到「我們有恐懼的理由，但沒有逃避的藉口，我們可能會犧牲，但壯烈成仁似乎比苟且偷生來的好聽些。只要疫情需要，我們責無旁貸，祈上天垂憐，醫病兩相安」。他也相信，只要醫師好好的、病人好好的，台灣也會好好的。

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(中時電子報)