《店頭市場》昇佳電子上櫃案審議通過 08:522020/02/13 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過昇佳電子公司(6732)申請上櫃案。 昇佳電子公司主要從事光學感測晶片及加速度感測晶片之研發、設計及銷售，申請時資本額3億7781萬3000元，董事長為李盛樞，推薦證券商係兆豐證券、台新證券及元大證券；昇佳電子公司107年營業收入為19億3551萬3000元，稅後盈餘為3億2627萬5000元，每股盈餘為12.01元；108年前3季營業收入為34億1385萬3000元，稅後盈餘為9億5724萬5000元，每股盈餘為25.16元。 (時報資訊) #昇佳 #電子公司 #3000元 #感測 #3億 也許您會感興趣 推薦閱讀 昇佳電子上櫃案 2／12審議 04:102020/02/10 證券．權證 《店頭市場》昇佳電子申請上櫃案，12日審議 08:192020/02/10 財經 《業績-其他電子》致茂1月營收年增8.32％，今年拚重返成長 10:342020/02/11 財經 櫃買今日上櫃審議會 將審議昇佳電子上櫃案 10:022020/02/12 財經 《半導體》5G產業進入成長期，穩懋今年營運看俏 16:312020/02/12 財經 昇佳電子上櫃案 審議通過 17:512020/02/12 財經 5G推波 矽創首季業績續衝 04:102020/02/13 證券．權證 致茂5G設備出貨旺 全年營收迎新高 04:102020/02/13 證券．權證 昇佳電子上櫃案 過關 04:102020/02/13 證券．權證 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 財經 不忍了！鴻海駁斥路透報導 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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