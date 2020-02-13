櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過昇佳電子公司(6732)申請上櫃案。

昇佳電子公司主要從事光學感測晶片及加速度感測晶片之研發、設計及銷售，申請時資本額3億7781萬3000元，董事長為李盛樞，推薦證券商係兆豐證券、台新證券及元大證券；昇佳電子公司107年營業收入為19億3551萬3000元，稅後盈餘為3億2627萬5000元，每股盈餘為12.01元；108年前3季營業收入為34億1385萬3000元，稅後盈餘為9億5724萬5000元，每股盈餘為25.16元。

(時報資訊)