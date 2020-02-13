中共中央機關報《人民日報》國際關係欄目「鐘聲」，今（13）天發表評論文章表示，違背道義者，終究枉費心機。面對全球共同的衛生挑戰，執意搞不得人心的「政治化」操作和泯滅人性的惡意攻擊，只能落得在世道人心中大大失分的下場。

文章指出，針對美國媒體藉當前的新冠肺炎疫情對大陸制度體系說三道四的做法，新加坡總理夫人何晶日前在社交媒體上的一則點評引起諸多關注--「那麼美國乙（B）型流感死亡案例又暴露了什麼呢？」恰如這一點評所顯示，面對新冠肺炎疫情這一突發公共衛生事件，美國一些人的不健康心態，正在國際社會引起更多反感。

文章認為，為盡快遏制新冠肺炎疫情蔓延，眾多國家政府正通力合作抗擊疫情。與這一全球性努力形成鮮明對照的是，美國一些政客和部分媒體就疫情問題的表態陰陽怪氣，甚至惡語連連，十分不負責任。

評論舉例，美國一些人自以為是的傲慢心態非常荒謬，他們好像從來都沒有認真看看，或者好像從來沒有興趣看看本國在應對傳染病等公共衛生挑戰方面的記錄。2016年，茲卡病毒在美洲大陸肆虐，美國出現大量感染病例。美國政府要求國會緊急撥款19億美元，卻遭遇頗具美國特色的黨派紛爭，相關撥款議案一拖再拖。當時，美國本土和海外領地波多黎各已有超過2.3萬人感染茲卡病毒。

文章表示，2009年，美國政府面對肆虐的甲型H1N1流感，先是對外表示「無需拉響警報」，隨後又突然宣布緊急狀態，許多專家認為這是「誤導了世界」。最終，甲型H1N1流感蔓延至214個國家和地區。當年12月，美國健康信託的報告指出，公共衛生部門裁員和削減支出，削弱了美國流感防控工作。

文章稱，美國一些人指摘起別國總是搖頭晃腦、滔滔不絕，卻對本國面對疫情時的體制脆弱性滿不在乎。美國人士馬意駿撰文比較2009年甲型H1N1流感與當前的新冠肺炎疫情，在全球社交媒體引起廣泛關注。馬意駿指美國政府2009年花了6個月才宣布進入全國緊急狀態，且甲型H1N1流感造成的死亡情況也被大大低估，直到3年後才更新。在他看來，與2009年比較，當前一些人質疑大陸抗擊疫情的努力顯得很「怪異」，世界應該為大陸前所未有的、廣泛的、強有力的反應而鼓掌。

文章強調，美國一些人以傲慢與冷漠心態對大陸防控疫情的努力妄加指責，在這些人的「看客」做派背後，藏著見不得陽光的計算「加分」與「失分」的私家帳本。但是，違背道義者，終究枉費心機。

(中時 )