新冠肺炎疫情蔓延，陸配子女回台方案一波三折，滯留大陸台人急著返家，紛紛寫信向蔡英文求助，表示自己的家就在台灣，希望總統不要拋棄他們，吐露想回家的心情與憂心。

根據《聯合報》報導，受困台人發動台灣親友到陸委會抗議，更集體寫信給蔡英文，有小學生說快點回到學校，和同學一起玩，也有高中生說沒安全感，很怕回不了家。

一名單親媽媽陸配，表示自己在台灣生活近20年，「我們的家已經在台灣，拜託總統不要拋棄您的孩子」，也有陪陸籍妻子到湖北的台人說，已困26天，孩子天天哭著想回國，台灣還有7旬老父沒人照顧。

另外，據《ETtoday》報導，湖北台辦發言人邢軍志表示，6日就把大陸安排運送返台的979人名單交給台灣，其中有85%是臨時到湖北，未成年及60歲以上老人近400人，慢性病患者近80人，東方航空公司及各方早已做好準備，但台灣一直拖延，仍不同意運送安排。

邢軍志呼籲民進黨，少些政治操弄，多些人道關懷，盡快同意運送安排，別讓僅兩個小時的回家路難如登天。

(中時電子報)