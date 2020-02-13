台灣燈會8日開幕，但開幕前5日晚間，2名在台中后里台灣燈會市集中擺攤的攤販，因攤位設置問題早有嫌隙，昨晚又互相質疑對方搶生意，竟然當場糾眾大打出手，現場一度聚集超過30名以上不明人士大亂鬥，造成民眾紛紛走避，警方獲報出動快打部隊前往制止，事後將2名攤商帶回偵辦。

台中后里台灣燈會市集5日爆發攤販糾眾大亂鬥，至少超過30人打成一團，警方出動快打部隊壓制嚴辦。(戴志揚翻攝)

據了解，2月5日晚6點多，台中警方獲報於臺中市后里區內東路燈會市集有攤販糾紛情事，隨即派員前往處置，事後並派員在現場監控防制暴力發生，未料現場突現大批人馬，警方立即啟動快打部隊前往，利用優勢警力壓制現場鬥毆民眾，同時要求義里派出所所長王永興前往擔任現場指揮官。

經警方瞭解，其中一名黃姓攤商與楊姓攤商均為臺灣燈會美食區承租攤商，因美食區攤位擺設位置問題，經在場美食區承包商專案徐姓副理溝通協調不成，且雙方又早有嫌隙，進而引發口角互毆情形。

現場另有多名攤商友人圍觀勸阻，仍造大規模成鬥毆場面。案件發生後，警方積極現場處置，先行將黃民與楊民送醫包紮，協助雙方送醫後，並將相關涉嫌人帶返所瞭解後依法嚴辦。為防止雙方再起爭執，引發事端，警方除加強攤區周遭巡邏及監視系統監控並與附近攤商保持聯絡，這幾天來都未聽聞有任何鬧事狀況。

警方呼籲使用暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時電子報)