周三美股三大指數創下收盤新高，2月台指期、金融期及電子期今日聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期週三上漲106點至11770點。價差方面，台指期逆價差擴至-4.19點，電子期為平價差，金融期逆價差擴至-0.64點。台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加6005口至22158口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加4285口至39174口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1459口至10819口。

永豐期貨表示，台股週三開高走高，在蘋概三王帶動下，一度衝破11800點大關，加權股價指數終場上漲110.15點，收11774.19點。台股表現越過頸線，W底可望確認外，並回補1月30日長黑K棒的一半以上，顯示多頭積極反攻已有成效，只要短期內武漢肺炎疫情無意外出現大爆發，對市場的衝擊可望逐步淡化，表現將回歸基本面。

(時報資訊)