統一超商(2912)109年1月合併營業收入為227.05億元，較去年同月增加8.51%，2月由統一企業集團提出全新生活提案「Simple-Fit」，7-ELEVEN針對2020年提出新生活飲食相關商品，加上西洋情人節、228連假，多樣化的生活提案及新品，預計帶動另一波消費需求。

統一超商7-ELEVEN本業部分，在鮮食方面，燴飯及輕食便當帶動相關業績成長近20%，像是「真飽雪花牛丼」及「韓式起司炸雞丼」，濃郁異國風味加上份量充足，成功吸引年輕族群購買；明星商品「繽紛鮮蔬烤雞便當」則搭上健康趨勢，銷售穩健增長，零食部分，掌握春節商機，7-ELEVEN於1月推出「2020金鼠限定 專鼠於您」主題專案架，匯集鼠年肖像聯名商品及新年超大包獨家零食新品符合年節需求。

在轉投資事業部分，海外事業菲律賓7-ELEVEN店數持續成長，截至1月底共2880家門市，較去年同期成長320店；星巴克1月新推出紙本飲料券與鼠年新品、春節禮盒需求旺盛，業績續揚；康是美推出「新春go好運」，強化醫美保養、保健、零食等商品結構，指定醫美品牌滿888元送100元現金折價券活動，搭配go好運福袋及網購活動挹注，門市及網路商城同步成長。

統一超商表示，7-ELEVEN持續架構「被消費者依賴的服務平台」，1月高雄開出第二家「卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店及去年底台南首家「Big7」陽光城門市，帶動相關區域營運成長；適逢跨年與農曆春節檔期，以福袋、全店集點、鮮食、零食、飲料等行銷活動炒熱買氣；轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)等表現亮眼挹注整體營收。

此外，統一超商7-ELEVEN仁德服務區嶄新亮相，融合台南在地文化與互動科技，提供用路人全新體驗，統一超預估，仁德服務區未來將可提供近百個就業機會，一年將服務逾200萬人次，預計帶動業績成長20%到30%。

(時報資訊)