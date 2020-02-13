因應新冠肺炎疫情持續升高，直接衝擊國內觀光、運輸、旅遊及零售餐飲等相關產業，合庫金(5880)旗下合作金庫銀行新訂「新型冠狀病毒貸款專案」，匡計新臺幣100億元，協助受影響之個人或相關企業紓困方案。

合庫為協助受疫情直接及後續影響之相關產業渡過非常時期，除配合政府辦理各項產業之政策性貸款（包括獎勵觀光產業升級優惠貸款、振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點）外，亦提供合作金庫銀行自辦之小微企業貸款專案、小微企業簡易貸款專案及個人小頭家簡易貸款、連鎖企業加盟主貸款等相關專案貸款，另新訂「新型冠狀病毒貸款專案」，匡計新臺幣100億元，協助受影響之個人或相關企業紓困方案。

此外針對已往來因受疫情衝擊之相關產業，致營運產生影響，亦提供相關配套措施，可申請緩繳本息及展延借款期間，並依個案評估是否核准，以協助受疫情影響的企業因應困境的挑戰。

合作金庫銀行亦針對受疫情影響之信用卡戶，提供帳款緩繳三個月之彈性服務措施，對象為(一)投入第一線救護之醫療人員。(二)確診遭隔離患者。(三)因疫情遭滯留無法回台之民眾。緩繳期間產生之違約金、循環利息等費用免予計收。另非屬前三類之其他受疫情影響導致無法準時繳交帳款之客戶，給予延至下期帳單繳交之彈性空間。

(時報資訊)