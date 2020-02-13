黃秋生嗆范瑋琪見識短。(圖／翻攝自黃秋生臉書)

范瑋琪因政府管制口罩出口，爆粗怒譙蘇貞昌「狗官」，慘遭網友圍剿，雖然事後道歉，仍難平息外界怒火，她忍不下去再反擊，表示自己在高雄氣爆捐300萬，卻被查出無相關資訊，老公黑人出面緩頰，「她記錯了，是花蓮地震捐的200萬」，再次成為眾矢之的，現連港星杜汶澤、黃秋生也公開砲轟她。

因為新冠肺炎疫情持續擴大，各地也陷入口罩荒，杜汶澤先在臉書表示，看到街上老人哭訴買不到口罩，市民凌晨4點就去排隊，「我看到一個富裕的地方，居然淪落至此，這不是欺凌老百姓，還是什麼？」更說政府的存在，唯一作用是服務人民，但如果連人民最基本的生存權利也保不住，還有存在意義嗎？

如果是民主制度下建立的政府，做的不好可以把它拉下來，但沒有話語權就只能忍氣吞聲、甚至病死，「武漢肺炎，就是最好的民主教室。」接著話鋒一轉，「家庭主婦范瑋琪罵蘇貞昌的時候，台灣人叫她滾去中國，我覺得沒有這個必要。妳來香港就好，買個口罩給我看」。

而影帝黃秋生看了也轉發新聞，直言要他不要氣了，跟個「頭髮長、見識短」的人講這些做什麼，狠嗆范瑋琪，杜汶澤也留言回應黃秋生：「大佬英明！我不是向她開火，是向極權開火而已！」

(中時電子報)