新冠肺炎疫情緊張情緒逐漸緩和，美股四大指數續創高，台股13日開在11,813.50點，上漲39.31點，直接躍過月、季線。

全球伊斯蘭指數新增3檔大型成分股，台積電被列為3檔新增大型成分股之一，台積電13日開在338元，上漲3元，帶動台股續往上攀升，挑戰「武漢防線」11,933點。

群益期貨副總經理范振鴻指出，美股不斷的創新高，限制了台灣科技股的下檔空間，投資人將台積電、鴻海，當作AMAZON、ALPHABET來買，兩大電子權值股成為帶動加權指數反彈的領頭羊。

范振鴻表示，全球股市唯美股馬首是瞻，疫情風暴中心的A股開盤之後，只跌一天，而台股的企業財務數據最透明、最即時，則將面臨基本面的考驗。不過，美股如果持續上漲，台股的多方，已將視企業的復工為「利空出盡」，市場學習過往經驗，新冠肺炎疫情使股市在2月3日見低點，比SARS期間更早出現。

(工商 )