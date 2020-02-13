高市府日前宣布「滿天星計畫」，今年先動用教育基金，補助100位在地大專院校學生出國研修，每人1年2萬美金，明年則將送軍公教警消出國，幫助高雄年輕人開拓視野。然而，此舉被質疑討好青年以解「罷韓」壓力，台北市議員王世堅則給韓兩點建議，並認為有些事會讓高雄市民覺得過頭了，導致民眾持續罷韓。

王世堅在網路直播政論節目《94要客訴》被問及，高市府滿天星計畫引來很多人討論，難道是韓國瑜為了消弭年輕人投罷韓的動力嗎？對此，王世堅指出，他質詢柯文哲時，曾送柯文哲一個畚箕跟一支湯匙，要柯文哲為政不再多言，要多做少說、說到做到。他認為，韓發口罩給街友或低收入戶是對的事，但好的政策才做一個，且剛開始做就PO圖一堆，網路上也廣為宣傳。王說這個舉動看在高雄市民、全國國人眼裡，會覺得過頭了，導致罷韓繼續連署。

此外，王世堅認為，市政資源有限，推動市政就像抓癢，要抓到癢處！針對韓說要送公務人員出國一年多學習，王世堅直言「拜託省省啦！」他說如果公務人員覺得有必要再進修，本來就有他們的方式，且公務員制度中，也有怎麼樣留職停薪、如何通過考試、申請國家補助等，他認為韓不能把行之數十年國家制度、好的制度擺一邊，「這不對！這完全錯！」希望韓國瑜謹記這兩點。

(中時電子報)