騰輝-KY(6672)1月合併營收為4.43億元，年成長6.11%，儘管大陸地區新冠肺炎疫情未止，騰輝-KY過年期間仍然持續生產，維持60%以上產能，隨著客戶陸續復工，公司將持續密切關注疫情狀況並與客戶積極洽談出貨事宜，騰輝-KY表示，雖然2月有影響，但目前產能還是可以完全滿足客戶需求。

雖然今年農曆春節假期落在1月，騰輝電子-KY因客戶訂單持續成長，1月合併營收4.43億元，年成長6.11%。

騰輝電子-KY大陸的生產據點以蘇州廠為主，約佔80%的產能，公司另有江陰及深圳兩個廠區，產能各約5%，大陸新冠肺炎疫情蔓延，導致大陸各地延後開工，騰輝-KY蘇州廠亦全面備戰，成立疫情控制指揮小組，目前蘇州廠已全面復工，各家子公司亦在本周陸續復工。

騰輝-KY在過年期間仍然持續生產，維持60%以上產能利用率，騰輝-KY表示，公司一方面加緊訂單生產，並與供應商及客戶協調進出貨時程，另一方面在防疫措施更是做到最嚴密的保護，截至目前為主，沒有任何員工有發現感染個案，隨著客戶陸續復工，公司將持續密切關注疫情狀況並與客戶積極洽談出貨事宜，2月雖有影響，但目前產能還是可以完全滿足客戶需求。

(時報資訊)