應用材料（Applied Materials Inc）上季財報意外強勁，且受惠於全球加快推出5G行動通訊技術帶動半導體設備需求，應材本季營收獲利預測優於市場預期，受此激勵，周三應材盤後股價上漲2.03%，報66.70美元。

應材第一財季（截至2019年12月31日）營收年增約11%，為41.6億美元，優於分析師預測均值41.1億美元。淨利為8.92億美元，相當於每股盈餘96美分，較前一年同期的7.71億美元、80美分成長。排除特定項目後，每股盈餘為98美分，優於分析師預估的93美分。

半導體系統部門第一財季營收年增24%，為28.1億美元，優於分析師預測均值27.7億美元。面板設備部門營收年減34.5%，為3.32億美元。

此外，第一財季中國業務營收年增31.4%，為12.7億美元，對整體營收貢獻30.5%。

應材預估第二財季合併營收為43.4億美元加減2億美元，優於市場預估的40.5億美元。該公司預估調整後每股盈餘介於98美分～1.1美元，亦優於分析師預測均值92美分。

(時報資訊)