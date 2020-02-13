罷韓團體情人節將送「罷字巧克力夾心小蛋糕」。（圖／摘自Wecare高雄臉書）

第二階段罷韓1月29日啟動，截至2月12日，已經累計超過24萬份連署書，罷韓團體發起動員令，16日前力拚30萬份。

「Wecare高雄」在臉書表示，至12日晚上收工結算，共計247,757份連署書，距離30萬尚須52,243份連署，離16日還有三天，要大家快點簽連署書繳回，也放話「30萬達標後繼續簽繼續收」、「拼出更高數量嚇死他」。

不少挺罷韓的網友也留言表示，「天阿！1天就收1萬7…看來周末真的會達標」、「衝起來！就算達標我們仍會拼到最後一刻！」「太佩服你們了！真是不可能的任務，厲害」、「終結仇恨」、「絕不手軟！」

另外，適逢西洋情人節，Wecare高雄也發起《愛，#就4要罷韓》活動，邀請大家「用愛連署」、「簽手罷韓」。14日當天上午9點開始，只要到總部單次繳交4人（含）以上有效連署書，就可獲得一個罷字巧克力夾心小蛋糕，數量有限送完為止。

(中時電子報)