「魚躍鷹揚龍翻騰，達摩扁舟破浪行」花燈，栩栩如生。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會主展區已在后里花博園區登場，法務部矯正署各矯正機關共104件作品參賽，在全國598件花燈參賽競賽作品中佔17.39％，這次各矯正機關共獲得特優9件、優等11件、甲等15件及佳作18件，由台中監獄創作的「鳳凰展翅平安到，牡丹盛開吉祥來」花燈作品更獲得機關團體組「燈王」寶座。

教育局表示，矯正機關自民國85年起，每年積極參加台灣燈會全國花燈競賽，其作品從發想、構圖、骨架、包膜、彩繪皆由收容人自行製作，他們充分運用時間與資源、學習團隊合作，製作出一座座璀璨亮麗的創意花燈，截至今年已獲12座機關團體組燈王殊榮，成績輝煌。

教育局長楊振昇表示，花燈競賽燈區是參與人數最多、年齡層分佈最廣的燈區，感謝這次參與的創作者及工作人員。花燈競賽燈區於2月8日至2月23日在后里森林園區展出，歡迎大家到台中欣賞各式花燈。

(中時 )