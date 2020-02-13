才剛遭到勇士交易到灰狼的羅素，這下子擺明跟媒體槓上了！針對《ESPN》記者弗里戴爾公開批評，灰狼早就該把先發中鋒唐斯交易出去，甚至強調勇士會把羅素交易到灰狼，主因就是羅素態度太差，也讓羅素憤而回嗆，「你是小丑！」

會讓羅素如此憤怒，就是因為弗里戴爾在「The Jump」節目中，認定唐斯和羅素這對好朋友搭檔，沒辦法幫助灰狼建立贏球文化，灰狼想要作出真正改變，就應該趕緊交易唐斯，更爆料勇士會把羅素交易到灰狼，就是因為羅素態度太糟糕。

面對弗里戴爾這樣的指責，羅素恐怕暫時也只能用嗆聲回應，畢竟他在先前效力灰狼的第1戰面對上季總冠軍暴龍，交出22分、5助攻的表現雖還可以，他的場上正負值卻是難堪的負22，這也是他過往待在勇士最被人詬病的地方之一。

所以接下來在全明星周末過後登場的下半季，羅素與他的好友唐斯必須一起證明，兩人確實可以幫助灰狼重振雄風才行，否則只用回嗆，根本沒法改變外界對於他們的看法。

(中時 )