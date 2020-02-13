新冠病毒肺炎疫情持續，關切防疫的藝人們各以捐款、捐口罩等實際行動支持防疫。而1月剛出道就獲不少矚目的雙人女團「MeetU 怪怪系女孩」曉淇丶鐘雅兩成員也呼籲大家「多運動、多洗手」以對抗疫情。

MeetU成員曉淇（左）丶鐘雅呼籲疫情期間「多運動、多洗手」。

曉淇戴上拳擊手套、呼籲大家共同防疫。（沐水堂文創提供）

MeetU建議大家找時間在空氣流通的空間運動，提升自己的身體機能，同時把資源留給需要的人，希望在世界各地的好朋友們大家平安。

春寒小露性感 網稱女神級

已在新曲〈美人兮〉、〈棉花糖〉MV中呈現學生服、旗袍千面模樣的她們，難得以健美的造型現身，短版上衣露出纖細小蠻腰，下半身貼身運律褲頗為吸睛，有網友直言「女神級正妹」、「視線只願停留在美腿上」。

鐘雅平時即保持運動習慣，身材姣好。（沐水堂文創提供）

她們的「吸客力」顯現在YouTube影片驚人點閱量，日前初開設抖音也隨即有歌迷follow。拍攝值得紀念的首段影片時，卻突然有「不速之客」穿過畫面，可愛模樣讓兩人不禁笑場，真相待抖音中揭曉。

MeetU初拍抖音遇不速之客亂入，笑成一團。（抖音截圖）

疫情雖打亂出道腳步，兩人仍懷正能量與歌迷互相砥礪，她們在臉書寫道：「不管前方的路有多苦，只要走的方向正確，不管多麼崎嶇不平，都比站在原地更接近幸福。看見 #MeetU 女孩們也會很幸福對吧」，盼疫情儘速結束，繼續為大家呈現精采表演，獲不少歌迷留言鼓勵。



(中時 )