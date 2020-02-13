台股本周周線可望收紅，已連續3個交易日收紅盤，今天更突破月線反壓。街口投信表示，隨著全球氣候回暖，疫情可逐漸緩和，此時反而是危機入市好時機。新台幣匯價早盤以30.06開盤，小貶2.8分，盤中最高匯價為29.995元。

台股周一受受新冠肺炎疫情影響加劇，下跌136點，但周二開始穩步向上。街口投信表示，全球資金仍偏寬鬆，Fed仍維持擴表，今年甚至亦有降息的可能，因此在資金充沛的情形下，整體資金行情仍不看淡。就產業基本面而言，隨著中美貿易戰趨緩，先前受到中美貿易戰不確定因素影響而遞延的需求亦逐漸復甦；再者，5G時代來臨，無論是基礎建設、手機亦或相關周邊WIFI產品，紛紛隨著5G時代而起飛。因此，近期台股與國際股市受到武漢肺炎疫情而修正，大陸廠商亦受到延後開工影響而出貨遞延，然此為出貨遞延並非需求不見。因此，預期隨著全球氣候回暖，疫情可逐漸緩和，此時反而為危機入市好時機。

在類股操作上，街口投信表示台股基金以佈局長期趨勢類股為主，如:記憶體、被動元件、矽晶圓等景氣循環類股，受到景氣逐漸回溫及5G趨勢的帶動下預期未來可有不錯的表現。隨著中美貿易趨緩，街口中小型基金操作將會著重於產業基本面操作，並採長期佈局持有方式，取代去年在中美貿易戰震盪下的區間操作；因此預期交易周轉率也將大幅降低，然對投資人來說其淨值報酬率提高才是投資人獲利的真正關鍵。

(時報資訊)