為建構友善、無障礙的步行環境，台中市府自99年起推動騎樓整平計畫，截至107年已改善54條路段、總長度8萬1,067公尺的騎樓空間。都發局表示，109年度市府將加碼編列2,000萬元地方配合款，創歷年最高，並積極爭取中央計畫補助款，改善北區中清路一段（文心路四段至進化北路）等15條路段，讓騎樓整平繼續向前推。

都發局表示，全台因各房屋建築設計不一或疏於維護，時常出現相鄰騎樓高低差或路面不平的情形，影響用路人便利與安全。由於騎樓特性為「公用、私權」，市府透過居民溝通與民眾參與機制，取得施作同意書後推動騎樓整平計畫，逐步改善台中市騎樓高差及破損鋪面。

台中市108年度騎樓整平計畫獲內政部前瞻建設補助1,153萬元，為全國最高，市府再配合編列1,200萬元，總經費達2,353萬元，由於騎樓整平計畫為跨年度工程，預計今年6月底完工，將可改善10條路段、1萬5,000公尺的騎樓空間。

都發局指出，台中市自99年起推動騎樓整平計畫，在市府團隊與區公所、里長協助及民眾參與下，逐步獲得各界認同，未來持續結合地方需要，將以城中城地區(舊市區)、捷運路線、主要道路及商圈、火車站、學校周邊等區域優先推動。

其中，109年度市府將加碼編列歷年最高2,000萬元地方配合款經費，並積極向內政部爭取計畫補助款，待計畫核定後，將可讓台中騎樓整平計畫再向前推進15條路段、1萬8,000公尺，同時強化品質控管、減少施工影響，期待透過公私合作，打造更友善的步行環境。

(中時 )