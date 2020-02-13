知名3C品牌三星於美國舊金山舉辦新品發表會，而非蘋陣營的小米，也將於明（13）日發表年度新品，3C產品討論熱潮自此一路升高，並將在3月蘋果春季發表會達到頂峰；上述知名品牌大動作也紛紛拉抬了3C產品的銷售成績。以台灣樂天市場為例，自從今年1月份全球消費性電子大展（CES）舉辦至今，「3C」類別瀏覽量成長近5成，總體訂單量相較去年同期成長近80％。

根據樂天市場統計，2019年「手機」、「電競」、「電玩」、「遊戲」為關鍵字的搜尋量平均每月上升近2倍，訂單數增長近1倍，漲幅極大；同時，近期因新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出與延後開學等因素推波助瀾，3C類商品更成為居家娛樂首選，相關商品在2020年銷售量平均較去年成長近80%，前景十分看好。

根據市調機構統計，2019 年 12 月台灣手機銷售量為 53.3 萬部，市佔率前三名依序為蘋果（34.7%）、三星（19.4%）、OPPO（12.0%）。樂天市場也統計站上2019年手機的銷售排行榜，第一名是iPhone11 64G、其次為Samsung Galaxy A51、紅米Note 8 Pro、Samsung A70 128G以及iPhone7 Plus。兩相比較，說明對於不追求最新產品的消費者，平均可接受的手機價格帶約在8,000~14,000元左右。

換言之，特價與檔期優惠，是重要的採購考量點；而周邊的3C品項，也相當有人氣，如小米手環4、SONY WF-1000XM3 真無線降噪耳機、AirPods、AirDots無線藍牙耳機、DJI OSMO Mobile3 三軸手機穩定器等也都討論度破表；而AirDots無線藍牙耳機，也是站上耳機類的銷售冠軍，顯示消費者對攜帶便利性、與跟上時尚風潮相當在意。

樂天市場瞄準3C風潮，精選「宅經濟」話題商品，讓你在家盡情把玩！

樂天市場精選「宅經濟」3C產品與周邊．SONY WF-1000XM3 真無線降噪耳機：

．WF – 1000XM3加上HD降躁處理器QN1e，讓降躁功能顯著強化，打造將失真減到最低的動人音效！6+18小時的超強續航力加上全新開發的藍牙晶片能左右耳同步傳輸，絕對是追劇的好夥伴！

．DJI OSMO Mobile3 三軸手機穩定器：僅種405克的輕巧機身方便攜帶，且能根據拍攝姿勢即時調整，消除畫面抖動，避免手機利用裁切等降畫質的方式「防抖」，符合人體工學的手柄曲線設計更是讓你長時間拍攝也不疲勞，捕捉每個精彩時刻！

．五合一便攜反光板：人人都是網美的時代來了！帶著這款金色、銀色、白色反光與黑色減光、柔光等五種功能的便攜反光板，讓你輕鬆拍出美美的人像，聚會自拍從包包掏出來也超吸睛，歡樂加美圖，多個願望一次滿足！

．小型攝影棚拍照燈箱：小型的桌上攝影棚燈箱讓你專拍桌上小物與美食，採用超亮LED燈珠賜面環繞，光線亮度強且均勻，拍攝產品再無暗角，真正實現免補光、免修圖的必買超實用周邊，部落客與網拍店家一致推薦！

．Apple HomePod智慧音響：Apple HomePod能依據所在空間自動調節，呈現高傳真的音響效果，還可以幫你處理日常事務；只要一聲令下，就能操控你的智慧家居。搭載由Apple A8晶片的先進訊號處理技術，讓Siri在播放音樂時也能聆聽你的指令，是一項劃時代的創新揚聲器！

．三星 49吋曲面顯示器CHG90：32:9比例的Super Ultra-wide 顯示器具有1800R的曲度，給你最佳的遊戲與影音沉浸體驗，高動態範圍顯像技術（HDR）讓你感受所有遊戲開發者精心設計的細節。加上快速流暢的1毫秒動態影像處理技術與144Hz的螢幕畫面每秒更新次數，能有效降低眼睛疲勞，是高檔電競螢幕中超高CP值的夢幻逸品！

(工商 )