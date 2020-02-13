為防堵新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，教育部日前宣布延後開學政策，包括全台國中小、高中、大專院校皆啟動校園高規格防疫工作，引發學習進度是否面臨空窗期的高度討論，網路家庭（8044-TW）旗下連科通訊以AI及大數據學習為主的語言學習服務Lingvist即日起推出「新用戶14天線上免費學英文」優惠活動，提供國中小、高中必備單字、多益等主題式課程，讓孩子開學前將近兩週的休假日，可先透過網路線上學習課程，達到預習與複習雙重效果。同時Lingvist台灣團隊更推出新型冠狀病毒肺炎相關的單字包，針對時事主題加強用戶字彙熟悉度，以彰顯數位學習刻不容緩，並透過加強時事的掌握度，有助於持續且穩定地提升英語力。

Lingvist台灣團隊表示，防疫期間為避免外出、降低群眾接觸感染，家長多以「在家使用的線上教學平台」為首選，提前為孩子準備相關學習教材，帶動數位學習服務Lingvist春節期間付費學習的用戶成長一倍。同時為鼓勵民眾停課不停學，Lingvist台灣團隊提供所有新註冊用戶14天「線上免費學英文」，並特別準備「武漢肺炎英文單字包」，精選相關英文新聞文章中出現的高頻率字詞所組成，包含virus病毒、outbreak爆發、quarantine隔離等，用戶可透過Lingvist具備的核心功能「AI字卡練習」，藉時事增加記憶單字量應用於生活中，使用戶閱讀國際媒體相關報導更快速、訓練英語國際競爭力，更收錄教育部頒定的國中小及高中英文詞彙表，全力支持學習進度不落後，透過數位學習可充分填補進度空窗期，透過Lingvist可跳脫時空限制、培養不間斷學習英文的習慣。

為突顯鍛鍊英語自主學習能力的重要性，Lingvist台灣團隊公布「年度十大易混淆單字」，主因中西語言文化的環境不同，造成用戶無法正確分辨詞彙使用的適當時機，而Lingvist採句組型的英文克漏字練習， 可使用戶深入了解字詞性質與用法，相較於死背單字為主的學習方式，學習字詞運用更全面、紮實，有效達到正確分辨混淆字之目的，像是wish與hope同作為希望，用法在英文表達上卻大不相同，hope通常較簡單直接、指內心期待或希望事情發生，wish則表祝福之意，接假設語態亦指「但願」，依動詞時態變化而意義不同；而台灣用戶錯誤使用頻率最高的字詞few與less，屬於單複數與比較級的「雙重混淆」，多重面向使字詞混淆的類型更為複雜，需正確分辨使用的不二法門即是多看、多聽、多練習，持之以恆即可快速精進英文能力。

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