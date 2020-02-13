位在萬華的凱達大飯店也有美食外送服務了！新冠肺炎疫情擾亂外食餐飲市場，為此凱達大飯店決定針對公司行號、中小企業的老闆員工們量身訂做主廚設計的套餐，並與車隊合作自即日起至4／30止「饗食趴趴GO外送熱食服務」，讓忙碌上班族即時享用熱騰騰的美食佳餚。

凱達大飯店「饗食趴趴GO外送服務套餐」共有：「三人歡聚精緻套餐」、「四人美饌共享套餐」與「六人御饌豪華套餐」3款，價格依序為1,800元、2,400元與3,600元，內容包含了開胃前菜、精選海鮮、主廚推薦主 菜、季節蔬食、湯品、港點等六大主要菜色，多達14樣主廚創意料理。

凱達大飯店「饗食趴趴GO外送服務套餐」外送服務訂餐時間自早上10點至晚上8點，送餐時間為早上11點至下午2點，以及晚上5點半至8點半。外送區域距飯店4里內免運費車資，凡至飯店自取餐點即贈200元餐飲抵用券。

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