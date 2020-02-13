2014年問世的電子支付系統「Apple Pay」，根據商業情報網Quartz的預估，2025年將佔全體信用卡消費的十分之一，後勢看好。
Quartz表示，目前Apple Pay約佔信用卡結帳的5%，但持續成長，預計2025年將達到10%。
執行長庫克也表示，Apple
Pay以超過PayPal4倍以上的速度成長，光是2019年第4季，就比2018年同期成長17%，且消費金額達到127億美元（約新台幣3844億元）。
此外，根據AppleInsider
報導，持續分析行動支付交易市場的Juniper Research公司預計，到2024年，Apple Pay在全球的交易額將達到6,860億美元（約新台幣20兆7618億元），將佔該市場的52%。
研究公司表示，Apple Pay交易金額的成長主要受惠於在關鍵地區使用者增加，如中國及歐洲，此外Apple也透過Apple
Card搶佔OEM-pay以外的市場，比Google及三星（SAMSUNG）擁有更統合的的生態系統。
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(中時電子報)
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