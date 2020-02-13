還在發育中的青少年，看著大人們都在喝咖啡也會想跟進，但喝了對身體會不會有影響？美國紐約州立大學營養系教授坦普（Jennifer L. Temple）提出意見。

坦普表示，許多人對於青少年攝取咖啡因都有意見，其實可樂等炭酸飲料、甚至是巧克力等食物中，也都有咖啡因的存在。而咖啡因攝取過多時，可能會覺得不舒服、妨礙睡眠，甚至是心跳加速、血壓上升、頭痛等，還有人會產生更依賴咖啡因的情形。

坦普表示，「根據我的研究，12歲以上的人，1 天喝1 杯8盎司（約236毫升）的咖啡並無大礙。另外在追蹤81個青少年長達6年的時間後發現，咖啡因並沒有影響骨密度，也沒有因為睡眠不足而長不高。」

坦普也分享自己的應對方式，「我的3個小孩在12歲後，每天早上都能喝一杯咖啡，因為到睡前其實咖啡因的負面效果，已經幾乎都沒有了，但下午3時後嚴禁他們碰含有咖啡因的食物影料，以免影響睡眠，目前為止也都很ok。」

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(中時電子報)