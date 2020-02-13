新冠肺炎疫情持續加溫，民眾恐懼心理日益升高，紛紛搶購抗疫產品自保。好市多近日上架酒精棉片，網友po文直指，酒精棉片有三個原因買不得，籲留給需要用的人，引起網友熱烈迴響，不過也有人擔心每天一開店又會斷貨了吧。

原po在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，好市多上架酒精棉片了，知道大家都很恐慌，他再三強調，「酒精棉片不是拿來環境消毒的！」拜託大家不要搶酒精棉片，留給糖尿病患者及其他醫療需要的人。原po還說，一張小棉片可以幫助需要的人，是非常珍貴的，而且它真的很小張連一隻手都消毒不乾淨，讓它留給真正需要的人。

此文PO出後，網友紛紛留言表示認同，「酒精棉是糖尿病人打針用的，沒事買這個幹嘛」、「常用酒精清潔手容易乾裂，請大家勤洗手即可」、「這是打胰島素救命的，沒用的擦屁股都嫌太小」、「那麼小，擦手機都不夠，搶什麼」、「不要去搶買，拜託！擦不了桌子的！」 。

民眾不理性瘋買酒精棉片，反讓糖尿病患找貨無門，有消費者忍不住吐露心聲，「為了替需要打胰島素、一天用三片的老爸爸找酒精棉片，四個姐弟妹問了超過30家藥局才買到。拜託大家不要搶這東西，它很小很小張，是病人打針在用的啊。」

原PO分享訊息立意良善，但不少網友對不理性的台灣人很沒信心，他們認為，分享出此消息是在哈囉嗎？豈不又引來無知消費者瘋搶，更建議原PO刪文，不過，有此需求的消費者仍對能分享訊息表示感謝。

(中時電子報)