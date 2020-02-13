無論是否近期將出遊，在Airbnb，每當旅客看見令他們心動的房源，就會將其加入心願單（Wish List）中，為下次的旅行準備。Airbnb獨家公開近十年來被全世界的旅人收錄最多次心願單的房源，無論近期有出遊計畫，或只是想尋找度假靈感，這份清單一定能讓你靈光乍現。趕快手刀收藏起來，不再與心動房源擦身而過！ 回顧過去十年，2010 年全世界以 YOLO（You Only Live Once；人生只有一次）這句流行語開啟了序幕；到了 2019 年，FOMO（Fear Of Missing Out；錯失恐懼症）橫掃全球，無論哪一句比較深得你心，不再錯過似乎是新人生態度的共通點，以下為Airbnb過去十年全球旅客第一名的心願單。

．Airbnb公開過去十年旅客最嚮往房源

2019 年：巴西聖卡塔琳娜州 坐擁私人海濱現代別墅（Exception Property with Private Beach）心願單收藏次數：27萬5,862次 這間位於聖卡塔琳娜州的海濱房源，配備豪華寢具，以及咖啡機、電視等現代化設備與服務，適合渴望在海岸放空度過假期的你。房東還提供木船釣魚樂、衝浪等各種吸睛活動，也能在躺椅上慵懶休憩；幸運的話，說不定可以看到海豚戲水！

2018 年：希臘聖托里尼 日落愛琴海秘境洞穴屋（Hector Cave House）心願單收藏次數：25萬4,773次，這間位於聖托里尼的獨特房源為2018年首選，昔日火山口岩壁中的洞穴屋，原本是一處葡萄酒窖。建築線條簡潔乾淨，內部配備全套廚房與公共區域，戶外陽台灑滿陽光，是親朋好友一同度假的絕佳選擇。

2017 年：泰國普吉島純白私人泳池別墅（White Breeze Apartment）心願單收藏次數：20萬4,110次，入住泰國這棟別墅，宛如置身人間天堂。房源坐落在美麗的山腰上，清晨用咖啡喚醒美好的一天，黃昏時分到露台欣賞日落，入夜後還能在私人泳池中清涼一下。不僅如此，現場服務人員還會奉上別墅內種植的現摘木瓜，讓你完全沉浸在度假氣氛中。

2016 年：南非開普敦坐看上帝餐桌的人間別墅（Everview Suite）心願單收藏次數：2萬8,305次，這片緊鄰大西洋的海濱綠洲，坐擁桌山景致，短短車程即可到達坎普斯灣。房源可容納 6 名房客，配備溫水泳池和壁爐，非常適合親朋好友同住。

2015 年：印尼峇里島峇里林間私人樹屋（Balian Treehouse）心願單收藏次數：27萬1,887次，這間私人樹屋高踞峇里島海灘之上，是暫離喧囂的夢想之地。在陽台上啜一杯茶，俯瞰棕櫚樹林、蔥鬱花園與泳池，享受大自然帶來的靜謐。商店餐廳林立的繁華小鎮就在附近，房東也提供海灘、水上活動用品，邀請你到水上一展身手。

2014 年：加拿大梅恩島 生態永續土屋（Cob Cottage）心願單收藏次數：15萬2,918 次，這間獨一無二的加拿大生態土屋，採用永續建材手工打造，配備現代度假屋所需的一切設備與服務。房源內舉目可見的木工定製品，深受房客喜愛，房源外飼養的綿羊與雞隻，更是早餐新鮮牛奶和雞蛋的來源！

2013 年：墨西哥穆赫雷斯島海濱貝殼小窩（The World Famous Seashell House）心願單收藏次數：23萬5,803次，這座建築奇觀坐落在海濱懸崖之上，配備私人泳池並提供專屬禮賓服務。設計師Eduardo Ocampo的建築靈感，來自島上數之不盡的貝殼。從仿造貝殼內部的旋轉樓梯到珊瑚裝飾，從裡到外都能看見與貝殼有關的設計元素。

2012年: 美國加州皮昂尼爾敦 太陽能沙漠玻璃屋（Off-The-Grid House）心願單收藏次數：9萬8,796 次，想暫時遠離科技世界嗎？這座現代的透明玻璃屋坐落在美國加州皮昂尼爾敦沙漠的偏遠山谷中，除了外觀設計現代，還透過太陽能電池板提供電力，鼓勵房客一起減少碳足跡。房客可以坐在透明的落地玻璃窗旁放鬆身心，並享受周圍美麗的自然原始風光。

2011 年：義大利托斯卡尼 百年橡樹大器別墅（Villa Near Florence）心願單收藏次數：3,686次，這棟由農舍改造的華麗別墅，隱身在百年老橡樹與橄欖樹林立的奇揚地（Chianti）丘陵間，配備滿足度假所需的一切設備與服務。房源可容納16名房客，戶外有天然植物園、私人海水泳池，還有兩個披薩燃木烤爐，放鬆心情之餘，還能滿足口腹之欲。

(工商 )