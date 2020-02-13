為迎接情人節到來，相信有不少戀人已經開始規劃情人節活動跟禮物，隨著業者紛紛推出情人節禮物、浪漫晚餐與約會行程等各式優惠促銷，網路駭客也伺機而動準備好大賺一筆，透過各種以假亂真的詐騙手法，欺騙消費者的個資與金錢。且根據TWNIC台灣網路資訊中心2019年的網路報告顯示，消費者在網路使用的個資風險中，其中最擔心的疑慮為個資外洩，個資保護已成為消費者日漸關注的課題。因此，趨勢科技限時推出「情人節五折活動」，只要於2月12日至2月15日的限定活動期間內，即可用五折優惠價格$2,535（原價$5,070）購買到三年三台下載版的PC-cillin 2020雲端版，讓情人們輕鬆享有三年守護，不用害怕個資被駭被劫。

趨勢科技點名情人節風險，小心個資「情人劫」為了避免情人節變成駭客竊取個資的「情人劫」，趨勢科技點名三大風險，讓大家過節前應特別留意。

（一）情人節網購禮品風險 : 小心一頁式網站根據165反詐騙諮詢專線統計，假網拍相關的案件高達9成以上會發生在臉書，顯示越來越多駭客會利用社群管道投放廣告而衍伸詐騙。常見的釣魚廣告會利用促銷優惠、購物贈品吸引消費者目光，讓消費者進而點擊進入駭客精心設計的一頁式網站。一旦消費者決定下單，在結帳頁面中輸入真實信用卡號等個資時，便可能落入信用卡被盜刷的風險。趨勢科技提醒消費者要小心，盡量不在一頁式網站下單，對於社群平台上的廣告也要保持警覺，留意廣告背後不一定是真賣家，可能是盜取個資的假網拍。

（二）情人節節慶訊息風險 : 小心偽裝的品牌訊息除了假冒的一頁式購物網站外，駭客更可能偽裝成品牌方，以情人節的名義，在山寨版粉絲專頁舉辦抽獎、寄送假電子帳單或情人節會員優惠等電子郵件，讓消費者點擊含有惡意連結的網址，但實際上該連結卻是導向專門散布惡意程式的網站。若消費者不小心點開，3C裝置可能立刻被植入病毒，甚至進一步被竊取個資。

（三）情人節外出約會風險 : 小心連線公共Wi-Fi隨著Wi-Fi逐漸普及在各大公共場所中，趨勢科技提醒瞄準情人節浪漫約會出遊的消費者們也要注意連接公共Wi-Fi的安全性。由於Wi-Fi是以電波進行通訊，若是消費者連接到安全措施不完備的Wi-Fi或是駭客故意設置的假Wi-Fi，可能面臨遭受第三方惡意偷窺的風險。趨勢科技建議消費者在使用公共Wi-Fi時，不要輸入任何個人資訊或瀏覽機密文件內容，同時要避免使用無需認證就能夠連接的公共Wi-Fi。

趨勢科技PC-cillin 2020情人節限時優惠加碼送除了小心上述風險外，趨勢科技推薦大家可以運用防毒軟體工具，快速識別最新詐騙，將個資外洩風險降到最低。趨勢科技PC-cillin 2020 ，運用 AI 人工智慧搭配多層式防護技術，可有效偵測惡意網址及威脅，保護個資，不再擔心駭客新型態的惡意攔截與攻擊，並妥善保護電腦和行動裝置。

為了讓大家安心過浪漫情人節，趨勢科技特別推出「情人節五折活動」，只要於2月12日至2月15日的活動期間，購買PC-cillin 2020雲端版，即可享三年三台下載版五折的優惠價格 $2,535 (原價 $5,070)，保護情人，就送給另一伴最佳守護，不讓情人隱私被看光，浪漫過節。

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