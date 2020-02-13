美國記憶體大廠美光(Micron Technology Inc.)周三大漲3.53%達一年半以來新高，獲得分析師看好產業市況，也帶動今早台DRAM廠南亞科(2408)開高，華邦電(2344)跟漲。

美光周三股價收盤大漲2.02美元至59.27美元，並帶動費城半導體指數創歷史收盤新高紀錄。據外電報導，瑞銀(UBS)分析師看好記憶體市況有望復甦，將美光投資評等從「中立」調高至「買進」，目標價從47美元調高至75美元。該分析師指出，DRAM產業顯然進入供給稍嫌不足的環境，預期短缺情況將延續七季，直到2021年。

在NAND型快閃記憶體部分，瑞銀(UBS)分析師預測2020年上半年市況會有些短缺，但2021年將重返供給溫和過剩的狀態。

美光先前法說會中表示，預測本季(12-2月)有望是艱困時期的谷底。

南亞科樂觀本季DRAM市況及全年展望，預期本季公司產品出貨的量及價都會增加。

華邦電預測上半年快閃記憶體供需平衡，下半年則是DRAM及快閃記憶體都有機會供不應求。

(時報資訊)