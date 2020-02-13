特斯拉宣布將在北美地區召回15,000輛Model X電動休旅車，因為一個潛在問題可能導致該車失去動力轉向輔助功能，使轉向變得較困難，並增加事故風險。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）與加拿大交通部表示，該車連接電動動力轉向齒輪輔助馬達與齒輪箱的鋁製螺栓可能腐蝕與破裂，導致減少或完全失去動力轉向輔助。NHTSA表示，目前沒有與Model X召回之相關車禍或傷亡報告。

特斯拉這次將召回的15,000輛車為2016年款Model X，包括在美國的14,193輛與在加拿大的843輛。該公司表示，將召回大部分在2016年10月中旬以前製造的Model X，而這個日期之後生產的Model X將不受影響。

特斯拉在2018年3月也曾發布類似的召修通知，於全球召回12.3萬輛2016年4月以前生產的Model S，以更換轉向輔助馬達螺栓。

(時報資訊)