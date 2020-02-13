觀望氣氛濃，周三紐約期金微漲；因新增的冠狀病毒確診病例趨緩，使市場觀望後續情勢，吸引部分資金流入金市，支撐期金微漲，另外，美元兌一籃子貨幣觸及4個月高點，導致美元計價之金屬更加昂貴，限制金價走勢。

終場4月黃金漲1.5美元，報每盎司1571.6美元，3月白銀跌0.1美元，報每盎司17.50美元，4月白金跌6.2美元，報每盎司967.3美元，3月鈀金漲56.8美元，報每盎司2322.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)