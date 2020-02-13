《商情》觀望氣氛濃，周三紐約期金微漲 10:002020/02/13 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 觀望氣氛濃，周三紐約期金微漲；因新增的冠狀病毒確診病例趨緩，使市場觀望後續情勢，吸引部分資金流入金市，支撐期金微漲，另外，美元兌一籃子貨幣觸及4個月高點，導致美元計價之金屬更加昂貴，限制金價走勢。 終場4月黃金漲1.5美元，報每盎司1571.6美元，3月白銀跌0.1美元，報每盎司17.50美元，4月白金跌6.2美元，報每盎司967.3美元，3月鈀金漲56.8美元，報每盎司2322.5美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 #期金 #微漲 #每盎司 #觀望氣氛 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金連3漲 10:002020/02/10 財經 《商情》庫存增加，打壓上周五LME期鋅下挫2.8％ 10:002020/02/10 財經 美元觸及4個月新高 金價漲幅受限 23:102020/02/10 財經 《美股掃瞄》美股消息面：避險＋美經濟樂觀，美元兌歐元登4個月新高 08:522020/02/11 財經 《商情》避險需求增加，激勵周一紐約期金連4漲 10:002020/02/11 財經 《商情》庫存增加，拖累周一LME期鋅連3挫 10:002020/02/11 財經 《商情》買盤進場，激勵周二LME基本金屬期貨全漲 10:002020/02/12 財經 《商情》美元走強，打壓周二紐約期金走軟 10:002020/02/12 財經 NBA》球隊身價排行榜 尼克湖人勇士雄霸前三 10:312020/02/12 體育 新冠肺炎新增病例減少 黃金避險需求下降 23:342020/02/12 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 1分鐘讀財經》14檔後市看好 外資搶貨追捧 - 財經 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 即時 住房率急凍 飯店崩盤價促銷 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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