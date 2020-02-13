陸委會11日對陸配子女能否來台政策一日三變，昨疫情中心直接宣布撤回陸配來台的政策，堪稱「四度髮夾彎」。民進黨立委高嘉瑜卻表示，整個事件源頭，是從國民黨立委林奕華開了一場記者會，陸委會的決定包括行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁都完全不知情。高將執政黨過錯，全推給一位在野黨立委，讓網友看傻了眼。

高嘉瑜在政論節目《新聞面對面》表示，「小明的故事」整個源頭的開始，就是從林奕華年後開了一場記者會。這場記者會故事的主角就跟陸委會主委陳明通所描述的一樣，當時林就要求政府必須針對這類事件做處理，陸委會後來也說，也有一些立委來陳情類似案件。但如此處理，確實也凸顯個部會與疫情指揮中心間的防疫漏洞。

不僅如此，高嘉瑜更表示，陸委會的決定不僅完全未經疫情指揮中心之外，連行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁等人都完全不知情，然後就直接宣布了這個政策，就是對外新聞稿所知道的。並稱他們立委群組裡，對此議題也是罵翻了。

言論一出，討論熱烈。網友對高嘉瑜將民進黨「完全執政」的過失，全推給在野黨一位立委的作法極不認同，紛紛痛批：「笑死人了」、「國民黨實在是太強了，少數黨可以讓小英總統管的外交陸委會，做出一日4改的政策」、「全面執政，出事KMT負責，還可造神，真香啊！」「好的民進黨，壞的國民黨，無恥之至」。

(中時電子報)