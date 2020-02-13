空軍海鷗救護隊106年12月起，陸續從陸軍航空特戰指揮部接收UH-60M黑鷹直升機，經過2年整備與訓練，如今已經正式完成15架接機，明天將舉行成軍典禮，但今年1月2日發生搭載前參謀總長沈一鳴等8名將校失事殉職的慘痛事件，空軍將成軍典禮改為內部活動，不廣邀來賓參與，相當的低調。

由於空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機在1月2日執行謀總長視導任務時不幸失事墜毀，失事原因至今未明，但空軍已將直升機的黑盒子送交美國原廠進行解讀，解讀資料已經於日前送交空軍，空軍將會在本月16日前完成調查報告。

由於調查報告完成期限與成軍典禮相近，為避免外界過度解讀，原本應該盛大舉辦的成軍典禮，低調改為內部活動。

據了解，空軍接裝直升機腳步未歇，14日舉行黑鷹直升機成軍典禮。國防部在105以「翔鳶專案」為代號，將陸軍購買的60架UH-60M黑鷹直升機中的15架，移交給空軍海鷗救護隊，換裝原本舊型的S-70C直升機。

106年12月移交2架，完成接機，107年6月、12月分別移交7架與6架，經過2年的換訓與整備，已完成全戰力測驗，因此將在明天舉辦成軍典禮。

(中時電子報)