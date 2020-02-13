新冠肺炎確診病例，湖北省12日單日暴增14840例，其中含臨床診斷13332例，大陸醫學專家指出，臨床診斷是具備各種新冠肺炎症狀，也符合流行病旅遊史，但未來得及做核酸檢驗是陰性或陽性的患者，這次是首次納入臨床診斷，因此病例暴增。

央視訪問北京朝陽醫院副院長童朝暉，他指出，第五版衛健委的方案裡，已經對湖北地區已經提出來臨床診斷病例問題，平時，我們在日常的工作中也有臨床診斷這一個層次。因為在平時，在看病診斷肺炎的時候，實際上能夠拿得到的病原學，也就百分之二十到三十，臨床上我們有百分之七、八十靠臨床診斷，從臨床思維和臨床醫生的臨床路徑的角度來講，增加臨床病例的診斷，有益於我們臨床醫生對這些疾病有多一個判斷。

他說，這一次在湖北地區增加了臨床診斷病例，因為前一段時間主要靠核酸來進行確診病例。但實際上有一大部分疑似病例按照我們臨床診斷的標準，比方說在湖北或者在武漢地區，他肯定是已經有流行病學史，這個沒問題；第二個發熱、呼吸道咳嗽、憋氣的症狀，這是臨床症狀；第三個我們臨床有體徵，查體檢查；第四個是CT影像，在臨床工作中我們從這幾個方面綜合診斷給病人下結論，比如你是肺炎，我們說你肺炎可能就是臨床診斷。

他指出，如果能拿到病原學，能確切的有病原學的診斷，比方說我們常見的肺炎鏈球菌肺炎，實際上能拿到的比例，陽性的比例，培養的比例也就二三十，大部分靠臨床醫生來對臨床病例下一個臨床診斷。

(旺報 )