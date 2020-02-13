黃心穎分享收養新寵物。（圖／翻攝自jacquelinebwong IG）

許志安去年和港姐黃心穎爆發「安心偷吃」風波，黃心穎一度赴美近日才返港。昨(12日)黃心穎宣布有愛走進自己生活，原來是領養了新的寵物狗，媒體直擊她和有未婚妻的樂手「泥鯭」黎萬宏逛街，對此，男方回應自己目前單身，已經和未婚妻分手，至於和黃心穎的關係沒多說。

黃心穎昨發文分享與新寵物合影，透露自己一口氣領養了三隻狗狗，並說第一次去寄養家庭探望三胞胎狗狗時就被牠們活潑的樣子吸引，很開心為三隻狗狗找到永久的家，並將其中一隻狗狗取名為「Love」。

而《東網》報導，黃心穎日前被捕獲和RubberBand成員黎萬宏逛寵物店，黎萬宏3年前已和圈外女友求婚成功，引發劈腿推測，對此，黎萬宏和女友劃清界線，說先前確實計畫結婚，但最後沒結成，去年就分手了，只是因為隱私沒有公開，黃心穎則說，當天只是找一位有養狗經驗的朋友陪她買寵物用品，對於感情狀況不願多交代。

(中時電子報)