新冠肺炎確診人數不斷增加，全球股市卻似乎不受影響。一位長期美股多頭分析師就警告，一連串的技術線型信號向他發出了標普500指數可能出現逆轉的警告。

外媒報導，瑞傑金融投資公司（Raymond James）前首席投資策略師Jeffrey Saut表示，標普500指數在周二一度觸及歷史最高價格，但最終以接近當天低點收盤，這顯示逆轉的行情可能到來。

他說，「美股周二的逆轉意味著周一的上漲源於交易員的空頭回補和跟風買盤」，並警告「股市現在必須強勁上漲，否則就可能出現顯著的下滑」。

Jeffrey Saut表示，美股在上周四出現了十字線，本周二出現流星線，這幾種技術型態都代表美股的漲勢可能會出現反轉，只有股市進一步上漲才能消除這種可能。Jeffrey Saut近年來的預測一直很準確，成為外媒的採訪焦點。

美股四大指數周三再度創收盤新高價，美股道瓊指數上漲275點或0.94%，收在29551點；標普500指數上漲21點或0.65%，收3379點；那指上漲87點或0.90%，收9725點；費半上漲27點或1.44%，收1958點。

(中時電子報)