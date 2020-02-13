陸股漲跌不一 深成指開盤跌0.04％ 10:192020/02/13 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數今日漲跌不一，滬指開盤報2,927點，漲0.01％；深成指開盤報10,936點，跌0.04％；創業板開盤報2,080點，跌0.21％。 類股方面，HIT電池、光電、計算機、電氣領漲，餐飲旅遊、鋼鐵、公交領跌。銀河證券指出，銀行、房地產等低估值的個股有補漲機會，可持續關注新能源汽車、半導體、5G建設及應用等成長性科技主線的長期投資機會，若短期出現調整可逢低佈局。 (工商 ) #陸股 #深成指 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股疫情變數大 投資宜保守 04:102020/02/10 焦點新聞 《基金》陸股回復冷靜，外資投信力薦空手分批建立部位 11:422020/02/11 財經 宅經濟發燒 陸股跌越多外資買越多 16:422020/02/11 財經 《港股》陸股連6漲，恆指收高1.26％ 16:482020/02/11 財經 陸股連6日收漲 確診病例下降提振人氣 20:112020/02/11 財經 兆豐投信：陸股中長線買點浮現 04:102020/02/12 產業特刊 陸股太陽能強勢 上證、深證走勢兩樣情 11:562020/02/12 財經 新冠病毒疫情雖一次性事件 陸股恐會持續波動 11:502020/02/12 財經 逐洞賽》華冠投顧分析師吳官隆 17:142020/02/12 財經 消費、產業升級成趨勢 陸股長線看俏 逢低布局 04:102020/02/13 投資理財 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 財經 不忍了！鴻海駁斥路透報導 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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