陸股三大指數今日漲跌不一，滬指開盤報2,927點，漲0.01％；深成指開盤報10,936點，跌0.04％；創業板開盤報2,080點，跌0.21％。

類股方面，HIT電池、光電、計算機、電氣領漲，餐飲旅遊、鋼鐵、公交領跌。銀河證券指出，銀行、房地產等低估值的個股有補漲機會，可持續關注新能源汽車、半導體、5G建設及應用等成長性科技主線的長期投資機會，若短期出現調整可逢低佈局。

(工商 )