以「國寶宴」成為台灣重要美食觀光景點的故宮晶華飲宴中心，為讓民眾安心饗美食，即日起正式推出美食外送服務，由廚藝團隊一口氣設計推出9款精緻便當，以及超過30道合菜佳餚，包括士林、內湖以及大直地區的消費者與公司行號皆可享外送服務。

故宮晶華表示，消費者或公司行號僅需於每日中午11點前或是傍晚5點前致電或傳真訂購資料至故宮晶華，訂購品項達到5個便當以上或是合菜訂購金額達680元，即可擁免費享受安心便利的外送服務、輕鬆的在辦公室或是家裡享用熱騰騰的美味佳餚。

故宮晶華主廚團隊悉心烹調的美味便當包括紅麴豬腱骨、秘製雞甫、葡汁鮮魚、蠔油牛肉、豉油蝦、金沙鮮干貝、生煎鱸魚、紅酒羊排、慢燉牛小排等九款，除了用料紮實的主菜之外，另搭配精緻食蔬以及來自台南「台灣農林製茶廠」的仙女紅茶，價格為250元至400元不等。

超過30款的單點熱炒菜色則有五味軟絲、果律蝦球、東坡肉、麻油松阪豬、左宗棠雞、蜜汁叉燒、麻婆豆腐、欖菜四季豆、鹹蛋苦瓜…等一系列在餐廳人氣料理，合菜可選擇三道680元或是五道1,280元，每套皆包含季節炒時蔬、主廚燉湯及香Q白飯，故宮晶華強調為消費者守護健康，提供安全無虞的餐食。

除了美食外送服務之外，故宮晶華也致力做好餐廳內的衛生管理，提供來客最安全的用餐環境，目前啟動的措施包括：

1.全體同仁於值勤前均需測量體溫，手部清潔及消毒，並於執勤時配戴口罩。

2.餐廳櫃檯備有額溫槍，每一位蒞臨賓客皆主動測量體溫，同時使用75％酒精噴灑手部消毒，加強防疫。賓客如有咳嗽等症狀，立即規勸就醫，故宮晶華將依主管機關之規定辦理。

3.每一組賓客離席，皆使用75%酒精消毒桌面。

4.全面升級消毒與清潔工作，使用專業消毒劑定時消毒餐廳桌面、把手、電梯等常用物品，以及傢俱、地面。

5.加強餐廳環境和公共區域的消毒以維護清潔。

(工商 )