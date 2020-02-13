美國教育部調查發現，包括哈佛大學、耶魯大學等全美各大學，未通報收受來自大陸、沙烏地阿拉伯等政府的數十億美元經費，美國已對這些學校展開調查。

美國有線電視新聞網（CNN）、哈佛大學學生報《哈佛紅報》（Harvard Crimson）等引述《華爾街日報》（WSJ）報導，美國教育部11日致函哈佛大學的信件中，要求哈佛揭露和大陸、伊朗、沙烏地阿拉伯、俄羅斯、卡達等5國政府締結的合約以及收受的餽贈紀錄。

除了政府合約，信件也要求哈佛出示和這幾國民間機構的資金往來明細，涵蓋的組織、企業包含大陸的華為、中興通訊，俄羅斯跨國電腦安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）、伊朗「阿拉維基金會」（Alavi Foundation）等。

不只哈佛大學，美教育部也指控耶魯大學未申報高達3.75億美元（約新台幣112億元）的外國基金，並且要求耶魯大學提交明細。

美教育部在調查報告中指控，美國高等教育機構向試圖竊取美國大學研究成果的敵對外國政府、公司、個人募集資金，至今，全美各大學未申報的外國經費高達65億美元（約新台幣1,948億元）。

報導指出，如果大學不提交交易往來紀錄，教育部將把此事提交給美國司法部。

哈佛大學化學暨化學生物系主任李柏1月被捕。

1月哈佛大學化學暨化學生物系主任李柏（Charles Lieber）因未主動揭露來自大陸政府的經費而被捕。此外，先前也有另外2名大陸研究人員未主動告知參與大陸研究計畫而被聯邦政府起訴。美方表示，這一連串事件顯示，美國仍持續受到大陸威脅，他們利用學者、研究人員等非傳統方式竊取美國學術成果及技術。

過去30年，根據美教育部從各大學得出的統計數據，全美高等教育機構每年從外國獲取的資金為25萬美元（約新台幣749萬元）。

(中時電子報)