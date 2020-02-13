1.台積電(2330)：昨獲三大法人聯手買超5927張，加上昨夜ADR收漲1.65%，推升早盤股價續漲至338元。

2.南亞科(2408)：陸廠陸續復工可望催升DRAM價格，早盤股價漲約2%。

3.廣穎(4973)：1月營收創14月高，不理外資擴大賣超，早盤股價漲至34.85元，意圖挑戰前高。

4.英瑞-KY(1592)：1月營收月增4.75%、年增10.38%，陸廠獲准復工，外資連兩日買超，激勵早盤股價急漲逾8%，收復月線。

5.大成鋼(2027)：昨外資擴大買超610張，推升早盤股價收復30關，挑戰收復月線。

6.和泰車(2207)：昨獲外資轉買超，早盤股價開高走高約2.7%，攻克季線、5日線。

7.台南-KY(5906)：1月營收2.22億元，月增37.35%、年增16.88%，激勵今早股價跳空漲停鎖死，飛越5日線、月線。。

8.日成-KY(4807)：1月營收2.03億元，月增24.02%、年增11.91%，激勵股價急漲逾4%。

9.玉山金(2884)：去年賺200億，連8年創高，今早不理外資昨賣超2992張，早盤股價漲至29.1元，彈上5日線。

10.神盾(6462)：出貨放量到3月，加上外資連3買超，早盤續強漲逾2.5%。

11.中橡(2104)：提列13.9億減損，侵蝕去年獲利，股價重傷爆量跌逾7%，摔入波段新低點。

12.穩懋(3105)：滿手訂單，上季每股賺4.4元，且宣布產能擴充進度不變，晨盤上攻近1.5%，觸及327元之三個月高點。

13.矽創(8016)：去年純益、EPS雙創高，首季業績續衝，早盤走揚，一度觸及171.5元。

14.奇鋐(3017)：1月營收31.58億元，雖月減1成，仍年增近3成，甩外資連2日賣超，股價噴漲近6%。

15.技嘉(2376)：外資再度回頭買超，晨盤挾量上揚近2%，登57.5元創波段新高價。

16.智原(3035)：外資、自營商連3日買超，1月營收年增13.33%，早盤續漲逾2%。

17.聯鈞(3450)：法人看好今年獲利表現，三大法人全面買超，早盤彈回70元，大漲6%，封閉空方缺口。

18.雙鴻(3324)：三星發表年度旗艦機，點火散熱供應鏈，開盤後走高逾4%、衝178.5元，站回年線。

19.信紘科(6667)：1月營收1.03億元，年增逾5成，優於市場預期，股價持續向上突破80元，漲幅超過4%。

20.總太(3056)：業績題材持續發酵，買盤支持反彈，漲幅一度逼近4%。

21.豐泰(9910)：東京奧運倒數中+今年擴大製鞋產能，中實戶買盤力挺拚谷底翻身，早盤走揚2%。

22.昱泉(6169)：宅經濟護體，量價齊揚續攻高，早盤成功站上40元，創2018年5月以來新高，但調節賣壓也同步湧現。

23.台郡(6269)：去年EPS為10.02元，賺1個資本額，多家外資調高目標價，股價漲2.04%。

24.茂林-KY(4935)：重回蘋果發光鍵盤供應鏈，今年營收看增2成，股價漲4.78%。

25.健策(3653)：主要廠區在台灣、訂單旺，1月營收創新高，今年營運再拚高，股價漲1.7%。

26.泰碩(3338)：三星發表年度旗艦機S20系列，和折疊的Galaxy Z Flip新機，散熱供應鏈可望受惠，股價漲5.5%。

27.欣興(3037)：昨日外資買超15056張，但PCB股受武漢疫情影響較大，因此股價跌1.28%。

28.高端疫苗(6547)：申請新冠病毒核酸檢測許可，獲多方掌聲叫好，帶動晨盤放量勁揚4%。

29.智擎(4162)：新藥報喜激勵昨日爆量漲停，早盤續獲買盤追捧，股價勁揚逾4%。

30.雙美(4728)：元月營收亮眼，激勵股價日K連4紅，晨盤跳漲6%，彈上季線。

31.商之器(8409)：業績題材續發酵，今日拉出第三根漲停後打開，盤中仍漲約7%。

32.明泰(3380)：元月營收表現亮眼，昨獲外資及自營商買超相挺，早盤價量俱揚彈升3%，收復月線。

33.智易(3596)：昨獲三大法人聯手買超579張，早盤放量揚升3%，挺進月線。

34.亞太電(3682)：近日獲外資偏多操作，繼昨日強攻漲停後，早盤續衝高5%，站穩各短均線上。

35.友訊(2332)：甩外資近日偏空操作包袱，早盤放量彈升2%，躍上月線。

(時報資訊)