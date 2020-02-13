聯詠(3034)去年第四季財報告捷，外資也針對聯詠出具最新研究報告，認為儘管有新型冠狀病毒影響，但聯詠多種產品的升級週期強度仍大於疫情影響，加上今年在產品升級、市佔率以及新品上都有進展，故日系、港系外資依舊維持買進評等，目標價為262元、250元。

日系外資表示，新冠狀病毒爆發影響環境中，但聯詠對於前景仍舊持樂觀態度，因為和一般組裝廠相比，新型冠狀病毒的影響對面板客戶的裝載率的影響較小，因為面板廠在農曆新年期間沒有停止生產，但預計短期內需求減緩是不可避免得，但TDDI和OLED的長期上升趨勢將保持不變，且長線毛利率也將持續復甦，OLED前景、TDDI穩定成長等，且預計光學指紋辨識在第二季會有良好的進展，此外，儘管受病毒影響的不確定性很高，聯詠預期第一季營收落在季減少4%至季增長2%，似乎還是偏向樂觀，故維持買進評等、目標價262元。

港系外資表示，儘管存在新型冠狀病毒影響因素，但聯詠多種產品的升級週期強度仍超過了近期病毒影響力，對於第一季度的財測也仍然超出預期，這凸顯了聯詠2020年的積極前景，聯詠2020年主要動能來自OLED、TDDI的產品規格升級，大面板DDIC和TV SoC的市占率增長，還有光學指紋辨識、監控、mini LED等新產品，港系外資認為，對聯詠來說，新型冠狀病毒可能會在不同程度上影響聯詠這些優勢，但不會阻止整體動能，故將其目標價格從246元上調至250元。重申買入。

聯詠去年第四季營收165.26億元，季減少0.42%、年增加7.68%，單季淨利為18.02億元，單季毛利率為32.25%，單季每股賺2.96元；累計2019年全年營收為643.72億元，年增加17%，全年淨利為79.27億元，年成長12.32%，每股獲利為13.03元，創下2007年以來近12年新高。

(時報資訊)