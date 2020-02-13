投資人對中國新冠肺炎疫情的擔憂有所緩解，隔夜美股三大指數創下歷史收盤新高，受此激勵，周四香港恆生指數開漲0.47%，為27953.65點，即將向28000點叩關。國企股(H股)開漲0.28%，為10915.20點。博奕股漲幅領先。阿里巴巴即將公布財報，股價開漲1.12%。

(時報資訊)