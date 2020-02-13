《港股》美股創新高，恆指開漲0.47％ 10:172020/02/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對中國新冠肺炎疫情的擔憂有所緩解，隔夜美股三大指數創下歷史收盤新高，受此激勵，周四香港恆生指數開漲0.47%，為27953.65點，即將向28000點叩關。國企股(H股)開漲0.28%，為10915.20點。博奕股漲幅領先。阿里巴巴即將公布財報，股價開漲1.12%。 (時報資訊) #開漲 #47 #博奕 #美股 #創新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電子零件》健策1月營收亮眼，全年創新高可期 11:082020/02/10 財經 MLB》47歲重炮曼尼赴義 不支薪只要跑車 12:022020/02/10 體育 併購掀熱潮 金融科技活力旺 21:122020/02/10 財經 檢察首長遴選 檢審委員公告47人名單 13日討論 09:332020/02/11 社會 《港股》美股再創新高，恆指開漲1％ 10:002020/02/11 財經 台灣權王－亂世出英雄 健策旭富展韌勁 04:102020/02/12 證券．權證 《港股》疫情憂慮降溫，恆指開漲0.48％ 10:002020/02/12 財經 《業績-半導體》穩懋去年每股賺10.59元，Q1營收估季減逾11％ 15:232020/02/12 財經 《半導體》5G產業進入成長期，穩懋今年營運看俏 16:312020/02/12 財經 《美股掃瞄》科技股領軍，美股三大指數同創歷史新高 08:352020/02/13 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 1分鐘讀財經》14檔後市看好 外資搶貨追捧 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 即時 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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